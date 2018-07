Morre motorista de ônibus esfaqueado por assaltante O motorista de ônibus Anísio Pereira da Silva, de 54 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto e morreu por volta das 16 horas, segundo informações da assessoria de imprensa da São Paulo Transporte (SPTrans). O assalto aconteceu durante o percurso da linha de ônibus Jardim Clímax - Metrô Vila Mariana, em São Paulo. O motorista, que trabalhava na Viação Bristol, foi levado ao Pronto-Socorro de Heliópolis, na zona sul de São Paulo foi operado mas não resistiu. Silva foi esfaqueado em várias partes do corpo. O assaltante foi baleado e levado para o Pronto-Socorro do Sesi, mas já está no 26º Distrito Policial, onde a ocorrência está sendo registrada. De acordo com a SPTrans, os motoristas e cobradores da Viação Bristol promovem uma paralisação nesta tarde. Eles se recusaram a retirar os ônibus da garagem. Em razão da paralisação, a SPTrans implantou o Plano de Auxílio às Empresas em Situação de Emergência (Paese) na linha Jardim Clímax - Metrô Vila Mariana.