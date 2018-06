Morre mulher atingida por explosão em casa Maria Teodoro Silva, de 42 anos, que ficou ferida numa explosão em sua casa, anteontem de manhã, na zona sul da capital, morreu por volta das 20 horas do mesmo dia. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, com queimaduras em praticamente todo o corpo e seu estado era considerado gravíssimo. O filho dela, de 21 anos, teve ferimentos leves. Os bombeiros acreditam que houve vazamento de gás na casa.