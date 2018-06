Morre no hospital menina de 9 anos atingida por caminhão tombado

Morreu por volta das 23h30 desta sexta-feira (20) uma das crianças atingidas por um caminhão na Rodovia SP-234, que liga as cidades paulistas de Itapecerica da Serra a Embu, de acordo com a Secretaria do Estado da Saúde.

A causa da morte menina de 9 anos não foi divulgada pela assessoria do hospital. Ela estava internada em estado grave. O tombamento do caminhão aconteceu na manhã desta sexta-feira e deixou uma criança morta no momento do acidente e mais duas vítimas, informou a Secretaria da Saúde.