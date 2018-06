Morre no Rio a atriz Lupe Gigliotti

Morreu, aos 84 anos, na cidade do Rio, no início da noite de domingo, 19, a atriz Lupe Gigliotti, irmã do ator e humorista Chico Anysio. A atriz lutava há dois anos contra um câncer do pulmão e faleceu em seu apartamento, no bairro de Copacabana, na zona sul carioca.

Maria Lupicínia Viana de Paula nasceu em julho de 1926 em Maranguape (CE). Também formada em Direito, Lupe começou a atuar no teatro, na televisão e no cinema na década de 1960. Foram 17 papéis no teatro e 19 em novelas e seriados. No cinema, ela atuou em 11 filmes. Na Escolinha do Professor Raimundo trabalhou com o irmão Chico Anysio e os sobrinhos Nizo Neto, Lug de Paula e Bruno Mazzeo. Lupe também atuou nos humorísticos Zorra Total e A Diarista.

Em 2007, Lupe teve uma participação especial na novela Sete Pecados, no papel de Nair, amiga de Juju (Nicete Bruno). Sua última atuação em novelas foi em Cama de Gato, em 2009.