Morre no Rio o ator Cláudio Cavalcanti

O ator Cláudio Cavalcanti morreu no fim da tarde de hoje aos 73 anos. Ele estava internado desde o dia 16 no Hospital Pró Cardíaco.

Cavalcanti passou por cirurgia de coluna no dia 24 por conta de falência de uma vértebra, mas teve complicações cardiológicas. Ele esteve sedado desde então.

O cardiologista Carlos Eduardo Menna Barreto, que era genro do ator, explicou ao site do canal de televisão GNT que Cavalcanti, após a cirurgia, sofreu um choque cardiogênico, em que há redução da capacidade de o coração bombear o sangue para o organismo. Com isso, há queda da pressão arterial e inadequada irrigação dos tecidos do organismo. Nos últimos dias, o quadro do ator evoluiu para insuficiência renal e, então, a falência múltipla dos órgãos.

Cláudio Cavalcanti era ainda Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais.