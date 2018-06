Morre o lutador de Telecatch Ted Boy Marino O ex-Trapalhão e ícone do Telecatch do Brasil, Ted Boy Marino, morreu na tarde desta quinta-feira (28), aos 72 anos, vítima de trombose. O astro da luta livre sofreu uma parada cardíaca após cirurgia para tentar reverter o quadro, no hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do hospital informou que ele deu entrada na unidade pela manhã com um quadro de infecção vascular aguda.