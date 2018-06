Morre operário internado após queda de sacada em Fortaleza

FORTALEZA - O operário Gilvanir José do Nascimento, de 44 anos, teve morte encefálica no início a tarde desta terça-feira, 3. É a segunda vítima do desabamento da sacada do Edifício Versailles, que ocorreu na segunda-feira, em Fortaleza. Ele e outros dois operários trabalhavam no conserto da sacada, que apresentava rachaduras. Valdízio Moreira Nunes teve morte imediata.

Gilvanir e o irmão, Raimundo José do Nascimento, de 52 anos, foram levados para o hospital Instituto Dr. José Frota. Raimundo passou por exames e depois recebeu alta, enquanto Gilvanir, que precisou ser massageado por causa das paradas cardiorrespiratórias, permaneceu internado em estado grave no hospital.

A sacada do prédio de luxo apresentava fissuras, e a jardineira estava pesada por causa das chuvas dos últimos dias. Os três operários trabalhavam no escoramento, quando a sacada desabou sobre eles.

O prédio de sete andares, com um apartamento por andar, foi evacuado pelos Bombeiros após o acidente e segue interditado. De acordo com a Defesa Civil, todas as varandas apresentam problemas de infiltração. As famílias só poderão retornar quando forem executadas as obras de reparo e não haver mais risco de desabamentos.