Morre pai de ex-governador; velório será hoje O ex-deputado Aécio Ferreira da Cunha, pai de Aécio Neves, morreu na tarde de ontem. Ele estava internado no Hospital Life Center, na capital mineira, com quadro de pancreatite. O corpo do ex-deputado será velado a partir das 8 horas de hoje, no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O governador reeleito Antonio Anastasia (PSDB) vai decretar luto oficial de três dias no Estado.