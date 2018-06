Morre piloto herói do incêndio do Andraus Foi sepultado ontem em Bauru o corpo do piloto Olendino Francisco de Souza, o comandante Souza, de 79 anos. Em 24 de fevereiro de 1972, a bordo de um helicóptero do Serviço de Salvamento Aéreo do Estado, ele resgatou 307 pessoas do Edifício Andraus, na Avenida São João, após fazer 32 pousos no alto do prédio em chamas. Morreu após um acidente vascular cerebral.