Morre quarta vítima do tornado em Xanxerê

CURITIBA - Lurdes Lima de Oliveira, de 63 anos, é a quarta vítima do tornado que devastou Xanxerê no mês passado. Ela morreu na noite desta quarta-feira, 6, no Hospital Regional de Chapecó (SC), onde estava em coma induzido desde 20 de abril, quando foi levada em estado grave, após sua casa ser derrubada.

Lurdes era cadeirante e estava com a irmã, em casa, quando o tornado passou, destruindo totalmente a residência. A irmã teve ferimentos leves.

Nesta segunda-feira, 4, morreu Gabriel da Luz Sutil, de 8 anos, que havia sido salvo pelo pai, Alcimar Sutil, de 33 anos, também morto na passagem pelo tornado.