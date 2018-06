Morre recém-nascido jogado no lixo pela mãe O recém-nascido jogado no lixo pela mãe há 15 dias, em Jacareí, no Vale do Paraíba, morreu ontem no Hospital São Francisco. Segundo médicos, no dia 30 de novembro, Andréa R. da Silva, de 21 anos, teve o bebê no banheiro do hospital. Uma faxineira achou o menino, que nasceu prematuro, com 1,6 kg. A mãe vai responder por homicídio.