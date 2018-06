Morre sexta vítima de atropelamento em Bangu

A sexta vítima de um atropelamento ocorrido no último sábado, 27, durante uma festa na esquina da Avenida Santa Cruz com a Rua Tibagi, no bairro de Bangu, zona oeste do Rio, morreu na madrugada desta quinta-feira, 2, informou a Secretaria Estadial de Saúde.

De acordo o órgão, Aírton Ferreira Macedo faleceu às 2h20. Ele estava internado no Hospital Albert Sshweitzer, em Realengo, também na zona oeste da cidade. Outras cinco pessoas morreram no acidente: Pedro Pontes, de 71 anos, Pedro Henrique Pontes, de 16; a menina Emanuele Vitória da Silva, de 9 meses, Adalmir do Amaral, de 34 anos, e Luciene Cavalcanti, de 25.

O garoto Rodrigo Pereira de Jesus, de 16 anos, que também estava internado no Hospital Albert Schweitzer, recebeu alta no domingo, 28. Rodrigo foi a única das vítimas que sobreviveu ao atropelamento.