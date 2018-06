Morre terceira vítima de acidente com ônibus no Rio

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que mais uma vítima do acidente com o ônibus que caiu de um viaduto na Avenida Brasil, na zona norte, na noite desta terça-feira, 1º, morreu durante uma cirurgia. De acordo com a pasta, a pessoa morreu na noite de terça-feira e estava internada no Hospital Getúlio Vargas.

No momento do acidente, uma mulher e um homem morreram e outras 21 ficaram feridas. O veículo caiu do viaduto de Parada de Lucas após o motorista da linha 397 (Campo Grande - Praça Tiradentes) perder o controle da direção. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e para o Hospital Geral de Bonsucesso.