Morre travesti que brigou com Ronaldo André Luiz Ribeiro Albertini, o travesti Andréia Albertini, morreu ontem em Mauá, na Grande São Paulo. Ele ficou conhecido após protagonizar uma confusão com o jogador Ronaldo, hoje no Corinthians, e mais dois travestis, em abril de 2008, no Rio. Albertini acusou o jogador de não pagar o programa e de ter usado drogas em um motel, mas depois admitiu ter inventado a história. O Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, onde Albertini estava internado, não informou a causa da morte.