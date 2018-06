Morre um dos jovens que sofreu acidente em roda-gigante no MT

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Morreu na madrugada desta quarta-feira, 19, um dos jovens que caíram de uma roda gigante, em um parque de diversões instalado no bairro Parque dos Lagos, em Várzea Grande, no Mato Grosso, no último sábado, 15.

Segundo o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, Ariel Adão Costa Bolfarini, de 16 anos, morreu às 4 horas. Ele estava internado na UTI com traumatismo craniano encefálico. O velório está marcado para as 11 horas de hoje, na Funerária Santo Antônio. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Os dois adolescentes caíram de uma altura de cinco metros, quando a cabine em que estavam se desprendeu da roda gigante e despencou. Fabrício de Oliveira, de 21 anos, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro.

Interdição. O parque de diversões foi interditada na noite deste domingo, 16, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o diretor de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros (Dsip), coronel Weber Hübner, o parque funcionava de forma clandestina, sem alvará da prefeitura e sem o alvará dos bombeiros.

De acordo com o coronel, o parque só será aberto após a regularização da situação. Eles devem apresentar um projeto de segurança, que deverá ser vistoriado e aprovado pelos bombeiros.