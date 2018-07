Morre um dos quíntuplos nascidos em Goiânia Gabriel Anthony, um dos quíntuplos que nasceu no dia 21 de abril, em Goiânia, morreu de infecção renal. Gabriel estava internado na UTI do Hospital Materno Infantil. A mãe do recém-nascido, Maria Alice Soares, continua internada. Um segundo bebê também está internado, mas, de acordo com a equipe médica, seu estado de saúde é regular. Os outros três bebês passam bem.