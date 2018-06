Morre um dos três jovens atropelados em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - O jovem Sérgio Teixeira da Luz Júnior, de 23 anos , morreu na madrugada desta sexta-feira, 11, após ser atropelado por Sérgio Orlandini Sirotsky, de 21 anos, neste domingo, 6, em Jurerê Internacional, na região norte de Florianópolis. Na mesma noite, Luz Júnior também foi atropelado por Eduardo Rios, de 25 anos.

Ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital Celso Ramos. O rapaz tinha as pernas fraturadas e passou por cirurgia para retirar parte do pulmão esquerdo, mas não resistiu. O velório está marcado para as 13h30 na capela do Cemitério Jardim da Paz, no bairro João Paulo. O sepultamento está previsto para às 17h.

A Polícia Civil diz que a linha de investigação apura duas hipóteses: homicídio culposo, sem intenção de matar, ou doloso, com o risco de matar.

O caso. Sirotsky atropelou três pessoas próximo a uma balada, e fugiu sem prestar socorro. Segundo boletim de ocorrência, o homem atropelou Sérgio Teixeira da Luz, Rafael Machado da Cruz e Edson Mendonça de Oliveira. Depois, abandonou o veículo na rodovia SC-401, perto de motel. Sirotsky foi identificado pelo delegado Otávio Cesar Lima, que coordena a investigação.

Na mesma noite, um segundo veículo atropelou novamente Sérgio Teixeira da Luz e Maycon Mayer, que prestava socorro à vítima. O motorista Eduardo Rios, de 25 anos, tentou fugir, mas foi preso próximo a um hotel a 18 quilômetros de distância do local do acidente.

O teste do bafômetro de Rios apresentou 0,74 mg de álcool por litro de sangue. O motorista confirmou envolvimento no acidente, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Rios foi liberado em audiência de custódia nesta segunda-feira, 7.