Morre uma das vítimas de atropelamento em Minas

SÃO PAULO - Morreu na madrugada desta segunda-feira, 10, uma das 21 pessoas atropeladas em Bom Jardim das Pedras, um povoado de Carmópolis de Minas, a 125 km de Belo Horizonte, na noite de domingo. José Gonçalves Resende, de 42 anos, estava internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Após o atropelamento, ele foi levado para o hospital em estado grave e em coma.

As vítimas foram atropeladas por um motorista em um Palio durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e transferido para a delegacia de Lavras.

Entre os 21 feridos, três estavam em estado grave e foram levados para o Hospital João XXIII, entre eles o homem de 42 anos e uma criança, de 11 anos. A Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo recebeu as demais vítimas. Dez já foram liberadas. A assessoria do hospital João XXIII ainda não tem informações sobre os dois feridos.