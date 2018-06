Morre vereador baleado em São Gonçalo Vítima de um atentado, o vereador da cidade de São Gonçalo, Carlos Lopes da Silva, o Carlinhos da Marmoraria, morreu na noite desta quinta-feira. Baleado seis vezes na semana passada por um homem em uma motocicleta, ele estava internado no Hospital das Clínicas de Niterói. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios, o crime possivelmente tem motivação política e o envolvimento de parlamentares não é descartado. A polícia investiga a ligação de vereadores com o tráfico de armas e drogas. O vereador Itamar de Souza (PDT) ocupará a vaga de Silva na Câmara Municipal de São Gonçalo, município do Grande Rio.