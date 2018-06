Morrem 4 traficantes em confronto com PM Quatro homens da Favela da Palmeirinha, acusados de assaltos a motoristas e tráfico de drogas, morreram baleados em troca de tiros com a polícia na madrugada de ontem. O confronto ocorreu perto da linha férrea do ramal de Deodoro, na zona oeste do Rio. Segundo a PM, equipes do 9º Batalhão (Rocha Miranda) foram ao local checar as denúncias, mas foram recebidas à bala por um grupo de traficantes. Com os bandidos foram apreendidas armas e drogas.