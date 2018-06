Morrem mais duas vítimas da explosão em Caruaru Subiu para quatro o número de mortos pela explosão de um botijão de gás em uma residência em Caruaru, no agreste pernambucano, ocorrida na última quarta-feira. O acidente feriu oito pessoas, seis delas gravemente.Duas delas morreram na quinta-feira, com queimaduras de segundo e terceiro graus e outras duas faleceram hoje, com até 60% dos corpos queimados. Elas estavam internadas no Hospital da Restauração, no Recife. De acordo com o hospital, o estado de saúde dos outros dois feridos é delicado e ainda há risco de vida. A explosão ocorreu na casa de Maria Ernestina de Lima, de 60 anos, uma das vítimas, na Rua Índico, no Bairro de Santa Rosa. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o vazamento, mas a explosão ocorreu antes da chegada do socorro. Segundo o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a explosão deve ter ocorrido devido ao contato do gás com alguma centelha de luz, vela ou isqueiro. A casa ficou semi-destruída, com queda de paredes e teto.