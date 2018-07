Morrem os ladrões que faziam reféns em São Bernardo do Campo Terminou o roubo com reféns em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo o delegado Antonio Olim, os dois assaltantes morreram e nenhum refém ficou ferido. De acordo com o delegado, os dois assaltantes não queriam se entregar e um deles queria um juiz como refém. Depois de muita negociação, os dois assaltantes saíram da loja levando reféns como escudo. Ao perceberem a presença dos policiais do Gate, os assaltantes, disse o delegado, começaram a atirar. Nesse momento, os reféns se abaixaram e os policiais atiraram, acertando os assaltantes.