Morro da Casa Verde abre desfiles do Grupo de Acesso de SP A escola de Samba Morro da Casa Verde abre, às 20h deste domingo, no sambódromo do Parque Anhembi, o desfile do grupo de acesso do carnaval paulistano. Com prazo máximo de 60 minutos para cada agremiação, o desfile terá, pela ordem, a apresentação de outras oito escolas: Dragões da Real, União Independente, Prova de Fogo, Camisa 12, Imperador do Ipiranga, Pérola Negra, Barroca Zona Sul e Unidos de São Lucas. Para quem prefere assistir aos desfiles nos bairros, a programação divulgada pela São Paulo Turismo oferece três alternativas: Vila Esperança (Alvinópolis), Interlagos (autódromo José Carlos Pace) e Vila Maria (av. Guilherme Cotching). Os desfiles acontecem a partir das 22 horas, mas na Vila Esperança, as atividades começam às 20h, com a abertura oficial do carnaval de bairros. A festa carnavalesca de Vila Esperança é considerada pela União das Escolas de Samba de São Paulo (Uesp) como a mais tradicional da cidade, com 76 anos de história. Lá, vão se apresentar as escolas do Grupo II Série Leste: Unidos de Guaianases, 1ª da Cidade Líder, Flor de Vila Dalila, Torcida Jovem, Imperatriz da Paulicéia e Uirapuru da Mooca. Para o autódromo de Interlagos, está previsto o desfile do Grupo de Acesso Série Norte, com quatro escolas: Em Cima da Hora, Mocidade Unida da Mooca, Dragões de Vila Alpina e Estrela do 3º Milênio. Na Vila Maria, desfilam 10 blocos carnavalescos do Grupo I: Só Falta Você, Afro de Nagô, União da Trindade, Mocidade Independente da Zona Leste, Caprichosos do Piqueri, Garotos da Vila, Mocidade Amazonense, Caprichosos da Zona Sul, Unidos de Vila Carmosina e Folha Verde. A programação do carnaval paulistano prevê desfiles também para segunda-feira, 27 de fevereiro, nos bairros e no sambódromo e para terça-feira apenas no sambódromo, encerrando com o desfile das campeãs, na noite de sexta-feira, 3 de março. As escolas campeãs dos grupos especial e de acesso do carnaval paulistano serão conhecidas na terça-feira, 28 de fevereiro. A apuração começa às 9h no sambódromo. Pelo regulamento, quatro escolas serão rebaixadas para o grupo de acesso e duas sobem do grupo de acesso para o especial.