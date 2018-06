Morte de idosa e filho revolta moradores do Morro do Dendê A morte de uma mulher de 69 anos e de um de seus filhos, de 42, durante um tiroteio nesta segunda-feira levou moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, a protestarem diante da 37.ª Delegacia Policial. A primeira a ser atingida foi a aposentada Rosa Martins. Ao tentar socorrer a mãe, o pedreiro José Antonio Martins também foi baleado. Moradores disseram que o tiroteio, que aconteceu em uma das ruas que dão acesso ao morro, opôs PMs do 17.º Batalhão (Ilha) e traficantes de drogas. A PM informou que os tiros começaram depois que uma patrulha encontrou criminosos em três carros e quatro motocicletas.