Morte de militar durante curso é investigada Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar a morte de um oficial da Marinha, na quinta-feira, durante treinamento na base da Força de Fuzileiros Navais, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Em nota, o 1.° Distrito Naval diz que o segundo-tenente Ricardo Gonçalves Brogin, de 27 anos, morreu após um "mal súbito, seguido de parada respiratória", durante treinamento do Curso Especial de Comandos Anfíbios.