Mortes nas estradas diminuem 6,2% em 5 meses A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou ontem um levantamento que aponta redução de 6,2% nas mortes em estradas federais nos cinco primeiros meses da lei seca, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 2.779 de 20 de junho - quando a medida entrou em vigor - a 20 de novembro, ante 2.962 dos meses equivalentes de 2007. No primeiro balanço, em julho, a queda havia sido maior, 14,5%. A quantidade de acidentes aumentou 9,3%, de 51.863 para 56.689. O número de feridos também subiu, 2,4%. A PRF, no entanto, comemora uma melhora no índice de acidentes com mortes. Neste ano, foram 25,1 acidentes por morte, enquanto em 2007 foi 21,5. Os dados da PRF também mostram que é alto o número de brasileiros que desrespeitam a Lei 11.705 (lei seca). Foram autuados 5.314 motoristas e 2.828 foram presos por dirigir embriagados. Os números das estradas federais são parecidos com os das capitais brasileiras, divulgados há um mês pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). As mortes caíram 7% em quatro meses e os acidentes apresentaram uma redução de 1,5%. Neste ano, foram 13.459 acidentes com vítimas, ante 13.672 de 2007. Pela nova lei, com 2 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,1 miligrama por litro de ar expelido no bafômetro, o motorista recebe multa de R$ 957,70, perde a habilitação e tem o veículo apreendido. Caso seja flagrado com 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligrama por litro de ar, responde criminalmente, sujeito à pena de até 3 anos de prisão, com direito a fiança.