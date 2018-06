Mortes nas estradas federais aumentam 9,47% O número de mortes nas estradas federais durante a operação Corpus Christi aumentou 9,47% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre quarta-feira e domingo, morreram 104 pessoas. No ano passado foram 95. O número de acidentes caiu 2,04% e o de feridos, 4,58%. Durante a operação Corpus Christi deste ano ocorreram 1.394 acidentes, ante 1.423, no ano passado. Foram 813 feridos - 852 em 2001. O comportamento do motorista foi a principal causa do aumento de mortes, avalia o coordenador-geral de operações do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, inspetor Reinaldo Szydloski. "A violência no trânsito recrudesceu." Para Szydloski, o excesso de confiança do motorista e de velocidade associados à ultrapassagem inadequada têm resultado em acidentes violentos, com maior número de vítimas. Nem sempre o problema é a ultrapassagem em local proibido, ressalva, uma execução incorreta, causando choques laterais e frontais e saída da pista. O coordenador-geral destacou ainda crescimento dos acidentes envolvendo motocicletas, que passaram de 9 para 18.