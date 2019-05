Mortes ocorreram por perfurações e asfixia em presídio de Manaus

Ataques com escovas de dentes e 'mata-leão' causaram a morte de 15 detentos durante briga na manhã deste domingo, 26, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. A chacina ocorreu em horário de visita de familiares, o que segundo o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Marcus Vinícius de Almeida, foi o descumprimento de uma regra entre os criminosos. "Foi a primeira vez no Amazonas".

O secretário revelou que as mortes ocorreram por perfurações e asfixia. "A gente identificou alguns estoques pequenos e, por incrível que pareça, eram escovas de dentes. Eles raspam", explicou, revelando a origem do objeto pontiagudo. "Quanto a evitar 100% que uma morte acontecesse, nós temos que ter a maturidade de entender que, em qualquer prisão do mundo, quando se quer matar, infelizmente vai se matar, como mataram. Mataram enforcados. Alguns com 'mata-leão'. Então, isso o Estado não tem como evitar", declarou Almeida.

Ainda no dia da matança, a secretaria abriu investigação para identificar, através das câmeras internas, os presos envolvidos nos crimes, que ocorreram somente no regime fechado. Não houve fugas nem reféns, segundo o secretário, que anunciou a suspensão das visitas como uma das medidas administrativas de segurança.

Questionado sobre uma possível briga entre facções, o secretário disse que o Estado não as reconhece e que a investigação irá apurar a motivação dos crimes. "Agora, uma ação como que aconteceu no passado (quando 57 pessoas morreram em janeiro de 2017 após confronto de facções), isso está descartado".