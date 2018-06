Mortes pelas chuvas na Região Serrana do Rio sobem para 605

O número de mortos na Região Serrana do Rio chegou a 605, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, na tarde deste sábado, 15. Nova Friburgo segue como a cidade mais afetada, com 270 vítimas. Teresópolis registra 258 mortos; Petrópolis, 55; Sumidouro, 18 e São José do Vale do Rio Preto, 4.

Veja também:

Nova Friburgo sepulta cerca de 50 corpos não identificados

Dilma determinou liberação de R$ 100 milhões para o Rio, diz ministro

Sítio de Tom Jobim some na lama

A tragédia vista de perto: relatos de quem perdeu tudo

Veja como fazer doações para moradores do Rio

Mais de sete mil pessoas estão desalojadas e mais de seis mil estão desabrigadas nesses locais. Equipes de resgate continuam a busca por feridos e mortos.

Texto atualizado às 19h50.