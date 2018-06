Morto bombeiro acusado de formação de quadrilha no Rio

SÃO PAULO - O terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, Antonio Carlos Macedo, de 40 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira, 10, na praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

Ele teria sido abordado por um grupo de homens que estava em um veículo na Avenida Lúcio Costa. Ao se aproximarem, dispararam com um fuzil contra o bombeiro, que morreu no local. Em seguida, o bando ateou fogo no veículo, fugindo em outro carro, segundo os bombeiros.

Macedo respondia em liberdade pelo crime de formação de quadrilha. A prisão dele ainda não havia sido decretada pela Justiça, de acordo com os bombeiros. Ele trabalhava há 24 anos na corporação e atualmente estava realizando trabalhos administrativos no Comando de Bombeiros das Atividades Especializadas.