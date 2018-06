Mortos notáveis transformam cemitérios em ponto de peregrinação

Clique nos pontos do mapa para conhecer os locais

Provavelmente o cemitério mais famoso do mundo, Père Lachaise, em Paris, recebe milhares de turistas todos os anos. Eles vão prestar tributos a mortos notáveis como a cantora Edith Piaf e os escritores Oscar Wilde e Marcel Proust, entre dezenas de outros. O túmulo de Jim Morrison, o astro da banda The Doors, é um dos mais procurados pelos fãs e verdadeiro ponto de romaria.

O cemitério da Ilha de San Michele, em Veneza, recebeu o apelido de "ilha dos mortos". Além da atmosfera tranquila, o espaço em forma de cruz grega é o local de descanso do compositor Igor Stravinsky e do poeta Ezra Pound.

O Cemitério de La Recoleta, em Buenos Aires, foi declarado pelo governo do país um monumento histórico. Além da arquitetura variada e dos sofisticados mausóleus talhados em mármore, em La Recoleta fica o túmulo de um dos maiores ícones da Argentina: Evita Perón.

O Cemitério de Arlington, nos EUA, guarda o túmulo de diversos vultos históricos dos EUA, incluindo John Kennedy, assassinado enquanto exercia o mandato de presidente. O local também é palco de diversas homenagens a norte-americanos mortos em guerras. Uma das mais conhecidas é o túmulo do soldado desconhecido, dedicado a militares que não tiveram os restos mortais identificados.

O Zentralfriedhof, ou cemitério central de Viena, é o maior campo do tipo da Áustria e um dos maiores da Europa. No lugar, há seções com túmulos de diversas religiões: budista, mulçumanos etc. No Zentralfriedhof, estão sepultados Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Johann Strauss, entre outros compositores notáveis.

Carmen Miranda, Antonio Carlos Jobim, Alberto Santos-Dumont, Cazuza, Chacrinha e o líder comunista Luis Carlos Prestes estão entre os personagens ilustres sepultados no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Seus túmulos estão entre os mais procurados por admiradores em um dos cemitérios mais notáveis do País.

No Cemitério de Highgate, em Londres, estão os restos mortais do filósofo e teórico do comunismo Karl Marx. O aspecto gótico de suas obras e estátuas já serviu de cenário e referência para diversas obras de ficção.

Em uma ilha em Althorp, uma propriedade no centro da Inglaterra, está o túmulo da princesa Diana. O local onde ela está sepultada não pode ser visitado livremente, mas o território histórico dos Spencer, a família da princesa, oferece atrações aos turistas, além de tributos a Lady Di.

Elvis Presley está enterrado em um terreno em Graceland, a mansão onde viveu em Memphis. O corpo do Rei do Rock foi sepultado incialmente no cemitério de Forest Hill, mas, pouco meses depois do enterro, os restos mortais foram levados para Graceland. Sua sepultura, no Jardim de Meditação, é local de romaria dos fãs e local de descanso de familiares de Presley.

Forest Lawn, em Los Angeles, na Califórnia, é chamado de country clube dos mortos, tal a quantidade de celebridades ali sepultadas. Recentemente, o campo recebeu dois de seus mais notáveis mortos: Michael Jackson e sua amiga Elizabeth Taylor.