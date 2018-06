MORUMBI: só para variar Eclético: há opções de compras para todos os bolsos. Exclusivo: são 22 restaurantes com espaço próprio, garantia de tranquilidade no almoço Dos mais antigos da capital, o Morumbi, inaugurado em 1982, não perde a pose nem o público. Por seus corredores, passam cerca de 70 mil pessoas todos os dias em busca das inúmeras possibilidades de compra oferecidas pelo shopping. São 480 lojas que atendem a todos os gostos e bolsos. Tem de Mont Blanc e Hugo Boss - para os mais endinheirados - a C&A e Renner. No quesito alimentação, o shopping segue a mesma linha e apresenta boa variedade, inclusive de preços. Quem quer um almoço mais requintado, por exemplo, pode recorrer ao Espaço Gourmet. Já quem quer só um sanduíche, pode ir a uma das duas praças de alimentação. Entretanto, pesa contra o shopping a pulverização das lojas de serviço. O resultado é que para levar o cachorrinho para um banho e depois fazer uma cópia de chave, por exemplo, o cliente tem de fazer uma bela caminhada (com o risco de se perder) pelos vários corredores do shopping, que é bem grandinho. Fundação: 3/5/1982 Área: 207.712m2 Lojas: 480 Salas de cinema: 4 Vagas: 3.600 Estacionamento: R$ 7 (4 horas) Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 4003-4132. 10h/22h (dom., 14h/22h). www.morumbishopping.com.br Passeio completo Se você está na zona sul, o Morumbi é certamente o shopping mais completo da região. Por lá é possível fazer compras desde lojas de departamento a grifes famosas, tudo em um mesmo espaço. Quando comparado ao Ibirapuera, que tem uma estrutura de lojas e de serviços parecida, sai na frente por ter mais opções de diversão e alimentação. A variedade de restaurantes do Morumbi é maior que a do concorrente, e suas quatro salas de cinema contam pontos em um quesito em que o Ibirapuera fica devendo. Para as crianças e os adolescentes, a estrutura de brinquedos e jogos eletrônicos também é melhor. Estilista pessoal Pense em alguém revirando todos os corredores do shopping e separando para você só o que há de melhor. Inclusive informando o preço e a loja onde encontrar cada peça. Parece sonho, não é? Mas esse é o trabalho feito pela turma do blog ?Provador Fashion?. Na página, que pode ser acessada pelo site do shopping (www.morumbishopping.com.br), há informações fresquinhas sobre as últimas tendências e dicas para montar looks com as roupas e acessórios que você encontra pelos corredores do Morumbi. Uma ajudinha a mais para economizar tempo e dinheiro, já que dá para ir direto onde tem o produto desejado, evitando a tentação de passar por outras lojas para dar aquela ?olhadinha? que acaba rendendo gastos não previstos. Poupe gasolina Quem vai de carro ao shopping paga R$ 7 pelas primeiras quatro horas de estacionamento. Mas de bicicleta, não é preciso desembolsar nada. É uma forma saudável de ajudar na redução da poluição do planeta, além de contribuir com o orçamento doméstico. No bicicletário há espaço para 90 bikes. É só levar o cadeado, deixar a magrela na área específica e aproveitar o passeio. Miss simpatia Em vez dos homenzarrões de preto, o Morumbi recrutou um batalhão de batom e terninho cinza para cuidar dos corredores. Vai dizer que não ficou bem mais simpático? Refeição e informação Fome de quê? Na região, o Morumbi tem mais opções para lanches, almoço e jantar - são 64 lojas de alimentação. Além da praça, o shopping tem um bom Espaço Gourmet, com restaurantes variados, e cafés espalhados pelos andares. Atende bem a todas as necessidades dos mais (ou menos) famintos. No celular No serviço de wap do shopping (wap.morumbishopping.com.br), o cliente pode conferir as lojas, a programação do cinema e acessar notícias sobre o que acontece no Morumbi direto pelo celular. A dica é boa para quem sempre esquece de fazer isso do computador de casa ou resolveu ir para o shopping de última hora, sem ter consultado antes a programação do dia.