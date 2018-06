Mostra traz 200 fotos do Japão de 30 e 90 Os 100 anos da imigração japonesas são comemorados com 200 fotografias em exposição em dois pavimentos da Caixa Cultural. A mostra, inédita no Brasil, retrata épocas distintas do Japão sob os olhares de Pierre Verger, nos anos 30, e Descamps e Desprez, nos anos 90. Caixa Cultural. Praça da Sé, 111, centro. Das 9 às 21 horas. Grátis.