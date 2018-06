Motim: 6 denunciados no Cindacta-1

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia à Justiça Militar contra seis controladores de vôo do centro de controle de Brasília (Cindacta-1) pelo motim que paralisou vôos no País, em 30 de março. São cinco militares, que poderão ser enquadrados em crime de motim, e um civil, acusado de incitamento à desordem. Se a juíza Zilah Peterson acatar a denúncia, os militares poderão ser expulsos da Força Aérea Brasileira (FAB), mas o MPM não pediu a prisão do grupo. O civil Marco Aurélio de Carvalho Espíndola é o único que pode ser preso. Nesse caso, a pena varia de 2 a 4 anos. Todos os denunciados exerciam a função de supervisores no Cindacta-1. Os denunciados por crime de motim são os suboficiais Luiz Marques, Florivaldo Salles e José Tadeu Tavares, o primeiro-sargento Roberto César Pinto Pereira e o segundo-sargento Wellington Fábio Lima da Rocha. Pela denúncia - feita pelo procurador Giovanni Rattacaso, e pelos promotores Jaime Miranda e Ana Carolina Leiro - Marques, Pereira e Espíndola, supervisores regionais das áreas Rio, Brasília e São Paulo, ordenaram aos controladores que suspendessem todas as decolagens de aeronaves, às 18h44 de 30 de março. No processo, o MPM ressalta que "tal ordem (de paralisação), emitida ao completo arrepio das normas regulamentares, (...) obrigou os controladores de tráfego aéreo (...) a aderirem ao movimento, ainda que eventualmente contra suas vontades". Os procuradores destacam ainda que o suboficial Salles, ao ser questionado se teria condições de monitorar o avião que conduzia o vice-presidente da República, José Alencar, respondeu que não, demonstrando "conivência com a situação". Ainda de acordo com o processo, por volta das 19 horas, quando o então comandante do Cindacta-1, coronel Carlos de Aquino, foi à sala de operações determinando que os militares mais antigos presentes o acompanhassem para uma reunião com superiores, o segundo-sargento Rocha avisou que ninguém deixaria o local. Segundo ele, o grupo falaria apenas com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef. A rebelião só foi suspensa de madrugada, depois de o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, negociar com os líderes. Ele prometeu que não ocorreriam punições e o governo faria a desmilitarização do setor. Mais tarde, o governo voltou atrás nas negociações. A ação do MPM foi feita com base no Inquérito Policial-Militar (IPM) aberto pelo comando da Aeronáutica sobre o motim. A princípio, a juíza militar tem 15 dias para decidir se aceita ou não a denúncia. O advogado dos controladores, Fábio Tomás de Souza, disse que, no momento, aguarda a decisão da Justiça. Mas já avisou que, caso a decisão seja desfavorável aos clientes, pode pedir a descaracterização dos crimes de motim e incitamento. Ele ressaltou que, apesar de a Aeronáutica ter pedido o enquadramento da diretoria da Associação Brasileira dos Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA), a medida foi rejeitada pelos procuradores - o que mereceu críticas de oficiais da FAB ontem. Um dos acusados pelo Aeronáutica é o vice-presidente da ABCTA, Moisés Almeida. Ele disse que neste fim de semana controladores vão se reunir para discutir a denúncia do MPM. "Não cometemos crime."