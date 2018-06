Motim deixa 3 mortos e 21 feridos em presídio de Recife

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Três detentos morreram e outros 21 ficaram feridos durante um motim no Presídio Aníbal Bruno, em Recife, na noite desta quinta-feira, 13. O tumulto foi controlado por volta das 3 horas de hoje.

Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização, o motim começou com uma briga entre grupos rivais, por volta das 22 horas de ontem. Nenhum funcionário ou policial ficou ferido. Durante a briga, um galpão do presídio foi incendiado.

Durante a madrugada, 33 detentos envolvidos no motim foram transferidos, segundo a secretaria.

Cerca de 180 homens do Batalhão de choque, da Rádio patrulha, do Batalhão de Guarda e do Cioe participaram da ação. O presídio tem capacidade para 1,4 mil homens, mas abriga 3,6 mil.