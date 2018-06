Motoboys protestam contra novas normas e travam trânsito no Rio

Atualizada às 11h40

SÃO PAULO - Uma manifestação de motoboys causou congestionamento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 3. Os motoqueiros partiram em comboio da Praça da Bandeira, na zona norte, às 8h, e rodaram em comboio interditando vias importantes do centro da cidade, como a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Rio Branco. De acordo com a CET Rio, os manifestantes começaram a se dispersar por volta das 9h15 e, às 11h40, não havia mais interferências no trânsito.