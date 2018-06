Motoboys terão de usar placas reflexivas em motocicletas A partir de 1º de agosto, todas as motos utilizadas por motoboys para prestação de serviços de frete ou táxi no país terão de atender à resolução 231 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A medida obriga o uso de placas com películas reflexivas nas motocicletas e veículos de duas ou três rodas, como motonetas, ciclomotores e triciclos. Outra mudança é a padronização da tipologia dos caracteres das placas, sendo obrigatória o uso da fonte Mandatory, que, segundo o Contran, facilita a identificação, por apresentar caracteres definidos e de mesma largura. Para veículos particulares, a troca de placa é obrigatória quando houver a mudança de município. Nos outros casos, o uso do novo modelo é opcional. As novas placas já são fabricadas com essa película, de 3 milímetros de altura e 50 milímetros de comprimento, que é transparente e dá maior visibilidade, principalmente à noite, diz a diretriz do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).