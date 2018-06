Motociclista gravado a 400km/h na Anhanguera tem habilitação suspensa

SOROCABA – Um motociclista teve a habilitação suspensa por dois anos depois de divulgar um vídeo em que pilotava sua moto a 400 quilômetros por hora na Rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí, interior de São Paulo. Para se ter uma ideia da velocidade, um avião bimotor Piper Seneca atinge no máximo 378 quilômetros por hora. No vídeo, que teria sido gravado no dia 20 de setembro, é possível ver o velocímetro do painel de uma moto Kawasaki Ninja travado em 229 km/h, mas o medidor instalado logo abaixo registra 401 km/h. O motociclista também é filmado em alta velocidade na pista.