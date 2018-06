Motociclista morre após desviar de cobra em rodovia no RS

Uma motociclista morreu após tentar desviar de uma cobra que estava sobre a pista da ERS-323, em Pinhal, na região norte do Rio Grande do Sul, no final da tarde desta segunda-feira, 25. Catiane Borth Palaoro, de 26 anos, teria se assustado ao ver o animal na estrada, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e desviou para a pista contrária. Uma caminhonete que trafegava no sentido oposto da rodovia atingiu de frente a motocicleta Biz que ela dirigia.

Catiane chegou a ser atendida em uma ambulância, mas não resistiu e morreu no local. Ela morava na área rural do interior do município. O motorista da caminhonete não se feriu.

Testemunhas registraram foto da cobra sobre a pista após o acidente. Embora a hipótese não possa ser confirmada, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) disse que a presença do animal na estrada foi a causa mais provável da colisão. Os policiais não souberam informar se o réptil era de uma espécie venenosa ou se foi encaminhado a algum órgão ambiental.