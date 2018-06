Motociclista morre atropelado na rodovia Presidente Dutra Um motociclista morreu atropelado na manhã desta quarta-feira, 31, após cair da moto, na rodovia Presidente Dutra. Uma faixa de rolamento ficou interditada depois do acidente, por volta das 7 horas, na altura do km 229 da pista lateral, que segue em direção a São Paulo. A faixa foi liberada por volta das 8 horas, mas o congestionamento continuava até às 8h30. Eram quatro quilômetros pela via expressa e dois pela via lateral. Havia lentidão também na altura do km 222, na região de Guarulhos. Os motoristas encontravam três quilômetros de trânsito complicado na pista lateral da rodovia.