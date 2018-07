Motoqueiro morre em acidente na Anhangüera Uma pessoa morreu e outra teve ferimentos leves devido a um acidente na via Anhangüera, no início da tarde de hoje. Segundo informa a concessionária Autoban, que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, o acidente aconteceu no quilômetro 129 da rodovia, na região de Americana. Uma moto que seguia no sentido da capital teve o pneu estourado e perdeu o controle. O motorista de uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu desviar e bateu na motocicleta. O motoqueiro morreu na hora. O passageiro da moto ficou levemente ferido e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Americana. O motorista da carreta nada sofreu. Os veículos foram retirados rapidamente da pista e não houve lentidão em função do acidente. Segundo a Autoban, desde às 6 horas da manhã, chuvas esparsas atingem o sistema Anchieta-Bandeirantes.