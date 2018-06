Motoqueiros atiram e matam dois jovens em Itanhaém Quatro jovens conversavam em uma esquina em Itanhaém, na Baixada Santista, na noite de quinta-feira, 8, quando foram baleados por criminosos que estavam na garupa de duas motos. Os estudantes L.S.M., de 13 anos, e G.S., de 17 anos, morreram. Seus amigos, os também estudantes H.R.F, de 16 anos, e Thiago dos Santos, de 22, foram atingidos na perna e não correm risco de morte. O crime aconteceu às 22h30 no bairro Cabo Sul. H.R.F. e Thiago dos Santos prestaram depoimento hoje na Delegacia e Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém. Eles disseram que os criminosos chegaram, disparam sem nada dizer e fugiram na seqüência. De acordo com as vítimas, todos os quatro motoqueiros (os dois pilotos e os dois garupas das motos) estavam de capacetes e usavam roupas escuras. L.S.M. foi atingido na cabeça, no tórax e na perna e morreu no local. Já G.S. foi atingido no abdômen e socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje (9) no Hospital Municipal de Itanhaém. Nenhuma das quatro vítimas tem passagem pela polícia e, por enquanto, não há pistas do que possa ter ocasionado o crime. O escrivão chefe do DIG de Itanhaém, Eduardo Massarenti, disse que agora a policia vai investigar familiares e colegas dos rapazes para saber o que aconteceu.