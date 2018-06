Motoqueiros e motoboys terão novas regras a partir do dia 1.º

Mudam as normas de segurança para os motoqueiros. A partir de 1.º de janeiro, terça-feira, tanto o motoqueiro como o carona deverão usar capacetes com faixas reflexivas e viseira. As novas regras valem também para os motoboys. O objetivo é diminuir o número de acidentes. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) morrem 380 motoqueiros por ano só na cidade de São Paulo. Com o capacete e o colete com faixas amarelas que refletem a luz os motociclistas serão mais facilmente identificados pelos motoristas de outros veículos. A multa para os que desobedecerem as novas regras será de R$ 127,69, além da perda de cinco pontos na carteira de motorista. A moto poderá ser detida até a regularização. As faixas custam cerca de R$ 1,50. Os motoboys terão de usar também baús com material que reflita a luz.