Motoqueiros fazem romaria até Aparecida A Polícia Rodoviária Estadual e funcionários do Dersa estão se preparando para uma romaria de milhares de motoqueiros que se dirigirão, na manhã deste domingo, para a cidade de Aparecida, na região do Vale do Paraíba, interior do Estado de São Paulo. Segundo o Dersa, os motoqueiros se reunirão no final da marginal Tietê, junto à Ponte Aricanduva, na região da Penha, zona Leste da capital. Eles seguirão pela rodovia Ayrton Senna, que tem início na divisa entre São Paulo e Guarulhos, no km 11, e passarão por uma blitz que montada no km 19, ainda em Guarulhos, próximo ao posto policial rodoviário. A romaria sairá da Ayrton Senna e depois seguirá pela rodovia Presidente Dutra. Uma grande esquema de fiscalização da PM e do Dersa será realizado visando a segurança dos motoqueiros.