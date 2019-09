Motorista arrasta cão amarrado em caminhonete no RS; veja o vídeo

PORTO ALEGRE: Um homem de 55 anos foi flagrado na tarde de domingo, 8, arrastando um cachorro amarrado no para-choque de seu carro - uma Chevrolet Blazer - pelas ruas de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul.

O registro da imagem foi feito por uma motorista que passava no local.

O material foi encaminhado à Polícia Civil.

ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES

Veja o vídeo:

Motorista arrasta cachorro amarrado no para-choque de seu carro pelas ruas de Ijuí, no Rio Grande do Sul: https://t.co/o60pzBXtIt Veja o vídeo: ⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES ⚠️⚠️⚠️ Vídeo: @RadioProgresso pic.twitter.com/v3V18pNd8A — Metrópole Estadão (@EstadaoSaoPaulo) September 13, 2019

"O autor do crime já foi identificado e será intimado para responder em juízo a ação. Caso ele não aceite a proposta do Ministério Público, o termo circunstanciado volta para a Delegacia de Polícia, onde faremos as oitivas, ouviremos a parte envolvida e as testemunhas", afirmou ao Estado o delegado regional Ricardo Miron na tarde desta quinta-feira, 12. "A audiência está marcada para ocorrer em outubro."

Conforme a polícia, o homem teria chegado em sua residência e, ao abrir o portão, os dois cães fugiram. Na busca, o dono dos animais colocou um cachorro dentro da caminhonete e o outro amarrado com uma corda no para-choque traseiro do veículo. O veículo era da ex-mulher do motorista.

Quem pratica maus-tratos pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº 9.605). A pena para quem pratica é de três meses a um ano de detenção e multa.

Veja abaixo as práticas que são consideradas maus-tratos a animais: