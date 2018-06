Motorista atingido por bala perdida no Rio será indenizado

SÃO PAULO - Um motorista de ônibus atingido por uma bala perdida durante tiroteio entre bandidos e policiais receberá R$ 30 mil do Governo do Estado do Rio. A decisão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio foi divulgada nesta quarta-feira, 6.

Paulo Roberto dos Santos foi atingido no ombro no dia 28 de novembro de 2003 e, em razão do ferimento, ficou impossibilitado de trabalhar. Na 1ª Instância, o pedido do autor da ação foi julgado improcedente. Ele recorreu e os desembargadores decidiram reformar a sentença.

Para o relator do processo, desembargador André Andrade, ao dispararem arma de fogo contra criminosos em área onde se encontravam pessoas inocentes, os policiais adotaram comportamento arriscado, pois colocaram em risco a integridade física e a vida de pessoas alheias ao confronto.