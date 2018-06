Motorista atropela e mata menina Tayna Nishimura Ribeiro, de 10 anos, morreu após ser atropelada, às 19 horas de anteontem, na calçada da Rua São João da Bocaina, na Água Rasa, zona leste. Ela foi atingida pelo motorista de um Gol que fazia uma manobra no local. Também foram atropelados sua prima Mayara Ribeiro dos Santos, de 13, e o amigo das duas Lucas Antony Souza, de 11. O motorista Caio Teles da Silva, de 25, chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 1.150. A prima de Tayna teve um ferimento na mão e Lucas sofreu escoriações leves no tornozelo. Em depoimento à polícia, o motorista admitiu que dirigia com a sobrinha de 3 anos no colo e, por isso, perdeu o controle. Mas testemunhas contaram que o carro era dirigido por uma mulher que aprendia a guiar.