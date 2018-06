Motorista bate em caminhão e morre em rodovia de SP Por volta das 2h30 da madrugada desta segunda-feira, o motorista de uma pick-up morreu ao atingir violentamente a traseira de um caminhão, na altura do quilômetro 226,5 da pista sentido São Paulo-Rio da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (Grande São Paulo). Segundo o condutor do veículo de carga, o motorista carro trafegava numa velocidade superior aos 100 km/h, enquanto o caminhão, na faixa direira de rolamento, estava a 50 km/h. A vítima, ainda não identificada, não freou nem tentou desviar do caminhão. O corpo, até às 3h20, não havia sido retirado do carro, que praticamente ficou debaixo do outro veículo. O acidente não interfere no tráfego da rodovia em razão do horário e será registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos.