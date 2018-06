Motorista bate Ferrari de R$ 1 mi e abandona veículo em MG

Uma Ferrari avaliada em R$ 1 milhão foi abandonada na noite de domingo, 7, em uma rodovia que liga Belo Horizonte a Nova Lima. O carro, modelo 612 Scaglietti, ano 2005, bateu contra uma mureta e ficou bastante danificado. O motorista foi socorrido antes de o Corpo de Bombeiros chegar ao local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a placa do carro é de Florianópolis. O veículo, da cor prata, está registrado no nome de uma empresa, mas possui documentação vencida. De acordo com a corporação, não foi localizado nenhum registro de roubo da Ferrari.