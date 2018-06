Motorista bêbado atropela e mata três pessoas no Paraná Três pessoas morreram e uma ficou ferida ao serem atropeladas na noite de sábado, 5, por um carro desgovernado em Campo Mourão, a cerca de 480 quilômetros de Curitiba, no centro-oeste do Paraná. A acusação é que o motorista Silvagner Ribeiro de Almeida, de 30 anos, estava embriagado e dirigia em alta velocidade. Ele foi preso em flagrante e responderá por embriaguez ao volante e homicídio. De acordo com testemunhas, o grupo atropelado acabava de sair de uma festa de aniversário em uma igreja. Wellington Foli de Almeida, de 17 anos, e Edilaine Ferreira Rodrigues Martins, de 18 anos, morreram na hora. O caseiro da igreja, Nilton Carlos de Oliveira, de 43 anos, foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um rapaz de 18 anos continua internado, sem riscos de morte. Mesmo depois do atropelamento, o motorista não freou o carro, que somente parou cerca de 100 metros abaixo, depois de bater no muro de um cemitério. O bafômetro apontou 0,96 miligramas de álcool por litro de sangue, mais de três vezes superior ao tolerado. Na delegacia, Almeida disse ter tomado duas cubas e uma cerveja.